Remek hangulatban zajlott a városi majális Mezőtúron a Petőfi téren. A programok sora délelőtt a gépkarnevállal indult, traktorok, motorosok vonultak az utakon, miközben a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubja segítségével elkészült a város májusfája is. Késő délutánig gyermeksziget, kirakodóvásár és zenés-táncos produkciók várták az érdeklődőket. Az eseményről a városvezető is hangulatos képekkel számolt be.

– Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk – hangsúlyozta Szűcs Dániel, aki megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a színvonalas esemény szervezésében.