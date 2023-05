120 gyermek vállalkozott arra, hogy vasárnap délelőtt a jelképes ötforintos nevezési díj ellenében összemérje halfogó tudását a Csónakázó-tavon.

A verseny befejeztével korántsem ért véget a gyereknap. A részvevőket ebéd is várta, édességgel, fagyival megspékelve. De egyéb játékos versenyeken is kipróbálhatták magukat: kötélhúzásban és lufifújásban is összemérhették ügyességüket.