Szinte soha nem áll meg a munka a tiszatenyői ostorkészítő műhelyben, Pozsa Sándor keze alól egymás után kerülnek ki a szebbnél-szebb, színes ostorok. Elkészítésüket bárkinek szívesen megtanítja, nyáron például gyerekeknek.

– Többen megkerestek azzal, hogy tanítsam meg nekik az ostorfonást, de azt csak úgy lehet, ha idejönnek a műhelyembe. Mivel erre a gyerekek nyári szünetben érnek rá, a szülőkkel úgy beszéltem meg, hogy nyáron elhozhatják őket. Rengeteg jelentkező van már, sokan jönnek Szajolból, de Törökszentmiklósról és Martfűről is – sorolta a mester, aki jelenleg egy Angliában élő magyar családnak készít ostort.

– Megszületett a kisunokája egy hagyományőrző ismerősömnek, ő szeretne vinni neki egy nemzeti színűt. Egyébként nemrég Izlandra is került egy ostorom, egy szolnoki fiatalember ajándékozta a kint élő keresztapjának– mesélte. Hozzátette, rengeteg színes hulladékbőrt kapott a közelmúltban, így most a cifrábbnál is cifrább karikásokat készít.