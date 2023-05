A tiszazugi város képviselő-testülete márciusban döntött arról, hogy 4,5 millió forintból kültéri játszóeszközt telepít az óvodásoknak és a kisiskolásoknak. Wenner-Várkonyi Attila polgármester a település közösségi oldalán arról számolt be, hogy a munkálatok már elkezdődtek, hamarosan be is fejezik azokat.