A kisváros is csatlakozott az országos világítás-modernizálási projekthez, melynek célja, hogy csökkentsék a lakosok áramköltségeit. A február 15. napjától indult projektben a háztartások ingyenes LED izzókra nyújthattak be igényt, melyekkel jelentős energiamegtakarítás, ezzel együtt költségcsökkentés érhető el, ugyanakkor egyenletes, jó minőségű fényt tudnak lakóhelyükön biztosítani. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a modern izzókkal a környezeti terhelés is alacsonyabb.

Február-március időszakában falvai családok is nyújtottak be igényeket, az ehhez szükséges regisztrációban a könyvtár munkatársai is segítettek az az internethasználatban kevésbé járatos érintetteknek.

– A programot sikeresnek mondhatjuk, 202 háztartás vett benne részt. Az igényelt LED égőket a héten át is vehetik az önkormányzat faházában – tájékoztatta hírportálunkat dr. Túróczi Imre polgármester. Azt is hozzátette, az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a lakosok számára is elérhetők legyenek ehhez hasonló energetikai programok, mellyel jelentős megtakarítás érhető el a hétköznapokban.

– Számításink szerint a családok által megigényelt 2720 darab LED égő már napi egy óra használatával is 40 ezer kilowattóra energiát megspórolhatunk éves szinten. Bízzunk benne, hogy a program eléri célját! – hangoztatta a polgármester, aki települési szinten is további energiamegtakarítási programokban gondolkodik.