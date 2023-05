Immár 29. alkalommal rendezi meg a hétvégén meghívásos borversenyét a Bereczki Máté Gazdakör a Szandaszőlősi Művelődési Házban. A bormintákat péntek estik adhatják le a termelők a helyszínen, borfajtánként 2 darab, 0,75 literes zárt palackban – tudtuk meg a házigazda egyesület elnökétől.

Serfőző Imre azt is elmondta, hogy a bíráló bizottság szombaton reggel kezdi meg munkáját, és a benevezett nedűket a borbírálat 20 pontos értékelési rendszere alapján rangsorolják. Az arany, ezüst és bronzéremmel minősített okleveleket, valamint a különdíjas borokért járó serlegeket a kora este kezdődő díjátadón vehetik át a gazdák. Az ezt követő vacsora alatt pedig meg is kóstolhatják egymás borait a verseny résztvevői és vendégeik, maguk is minősítve azokat.