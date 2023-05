A közel kétszáz éves hagyományokat elevenítették fel a tiszazugi nagyközségben, ismét megszervezték az Országos Kirakodóvásárt. Bár az időjárás nem kedvezett a programnak, Hegyes Zoltán polgármester szerint már az is szokás, hogy ha vásár van, eső is van.

A rendezvény sok érdeklődőt vonzott Cibakházára, ennek örömére már el is kezdték szervezni a következő, szeptemberi alkalmat. A falu vezetője elmondta, a tanulságokat levonták, őszre színes kísérőprogramokat is terveznek, ezzel együtt továbbra is várják a vásározók – elsősorban kézművesek – jelentkezését.