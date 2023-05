A helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokság megtalálta a módot, hogyan bocsássa licitre a Szolnoki Olajbányász tagjai által dedikált pólót.

A lánglovagok helyzetéről korábban több alkalommal is beszámoltunk. Az első számú szer, amit a vonulásokkor használtak olyannyira tönkrement, hogy a felújítása közel tízmillió forintba kerülne. Az első híradások után a térségben élők azonnal gyűjtésbe kezdtek, majd távolabbról is kaptak felajánlásokat. A Ferencvárosi Torna Club férfi kézilabdacsapata például dedikált mezt küldtött Tiszaföldvárra, majd Blaskó István a Olajbányász kosarasainak aláírásával díszített pólóval érkezett a városba. A legnagyobb közösségi oldalon több licitcsoportot is létrehoztak, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság vezetése végül úgy döntött, ezt a felületet választják az árverésre.

Utánajártunk, hogy mennyiért lenne érdemes meghirdetni a kikiáltási árat, amit végül harmincezer forintban határoztunk meg. A pólóról készült fotó felkerült a Jótékonysági csoport-Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook csoportba. A hírét eljuttattuk a rajongókhoz is, a licit július 31-én zárul majd

– foglalta össze Fábián Attila Nándor parancsnok.

A dedikált póló

Fotó: P. Pusztai Nóra

Az autó egyébként még mindig Nagy Ferenc tiszaföldvári vállalkozó telephelyén rostokol, éppen gyártják hozzá alkatrészt, hogy a laprugót vissza lehessen szerelni.

– Közben egyeztettem a motort felújítókkal, akik hamarosan neki álllnának a munkának, addig viszont ezt nem tudják megtenni, amíg át nem mosatjuk, ehhez viszont az kell, hogy a kerekei visszakerüljenek alá. Minden mindennel összefügg tehát – sorolta a teendőket.

A teljes felújításhoz nyolc-tízmillió forintra lenne szükség, a gyűjtés jelenleg körülbelül másfél millió forinton áll.