A dísz udvaron felsorakozó osztályokat a 11. évfolyam nevében Nagy Zsolt búcsúztatta, saját verssel köszönt el az alma matertől Négyesi Attila Erik (12. C), a végzős osztályok nevében pedig Szekér Bence (12.B) búcsúzott el társaiktól, tanáraiktól. A ballagókat Nagyné Sebők Erika, a 12. C. osztály osztályfőnöke látta el útravalóval. Ezután átadták az iskolai jelképeket, illetve az iskolazászlóra is felkötötték a szalagokat, végül egy harang is megszólalt.

Ezt követően Gyökeres Sándor igazgató az 50 éve érettségizettek részére adott át Arany Díszoklevelet, majd a mostani végzősök tanulmányi, sport és közösségi munkáját oklevéllel, könyvvel ismerte el. Szekér Bence és Farkas Máté az iskola díszkulcsát is megkapta kimagasló teljesítményéért.