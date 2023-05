Úgy tűnik, az időjárás is csak a Kevi Juhászfesztiválra várt, péntektől ugyanis kellemes, napsütéses, már-már nyári idő köszöntött be, ezzel minden adott volt a hagyományos túrkevei rendezvény sikeréhez. A péntek esti „bemelegítő" programok után szombat délelőtt már szinte egy tűt sem lehetett leejteni a túrkevei belvárosi utcákon, olyan sokan kíváncsiak voltak a fesztiválra.

Az utcát szegélyező árusok bőséges és sokszínű kínálattal csalogatták az érdeklődőket, akik között olykor egy-egy juhász jött szemben, picit odébb néhány csikóssal is találkozhattak a látogatók, akik időnként még a betyároktól is megriadhattak. Aggodalomra természetesen nem volt ok, hiszen csak a régi pásztoréletet elevenítették meg hagyományőrzők korhű ruhákban. A népi tradíciókat sok más módon is felelvenítették Túrkevén, volt például pásztorkutya bemutató és nagy érdeklődés övezte a birkanyírást is.

– Ezt minden alkalommal megnézzük, amikor jövünk – mondta Erzsébet, aki férjével és unokájával Dévaványáról érkezett. A kis unoka közben ámulattal figyelte, ahogy Piroska Zoltán modernizált ollója nyomán nyári bundába öltözött a birka.

– Azon ámulunk, hogy marad ennyire nyugodt az állat – tette hozzá a nagymama. A bemutató után, hiszen akkor már elmúlt dél, a család elindult ebédelni, ahogy mondták, természetesen kevi birkapörköltet kóstolnak majd.