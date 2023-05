A vármegye számos vadásztársaságától érkeztek a szebbnél-szebb őzbak trófeák az idei szemlére, melynek idén is a honvédség művelődési háza adott helyet. Mint az az eseményen elhangzott, valószínűleg ez az utolsó alkalom a helyszínt illetően, hiszen a Városmajor úton már épül a vadászok új székháza.

A megjelent vadgazdálkodókat dr. Berkó Attila vármegyei főispán köszöntötte.

– Az elmúlt egy hónapban több mint 800 trófeabírálatot végeztek el a kormányhivatal szakemberei, az eredmények is azt mutatják, hogy a vártnál is jobb a helyzet, hiszen ezek negyede érmes, és szép számmal akadnak köztük aranyérmesek is – mondta beszédében a főispán.

Hozzátette, az elmúlt időszakban nagy számban érkeztek külföldi vadászok is a vármegyébe.

– Nagyon fontos a vadásztársaságok életében az, hogy hogyan sikerül a tavaszi őzbakvadászat, milyen eredményeket hoz, hisz egyes vadásztársaságoknak ez most már gyakorlatilag a megélhetését jelenti, ugyanis az apróvadak eltűnése, számuk csökkenése azt eredményezi, hogy az őzállomány gondozása sokkal nagyobb szerepet és feladatot kap – hangsúlyozta köszöntő beszédében dr. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Vadászkamara elnöke.