– Ha ilyen árat kérünk érte, ami a vásárló szerint sok, a termelő szerint kevés, akkor a minimálisan elvárható az, hogy az epernek minden szeme hibátlan legyen – jelentette ki Kozák Roland.

A termelő podcastünkben azt is elmondta, hogy míg régen a minél nagyobb szemű epreket vásárolták a fogyasztók, ezzel szemben most egyre többen az apróbb méreteket keresik.

A Szoljon.hu legújabb podcast adásában vendégünk, Kozák Roland kertészmérnök avatja be hallgatóinkat a finom szamóca termesztésének titkaiba, kiderül, hogy mik az új trendek és fogyasztási szokások, valamint a hasznos tippek mellett megtudjuk azt is, hogy mit kell tudni a fóliás epertől és hogy miért kerül a tálcába pár rosszabb minőségű gyümölcs is. A szakemberrel Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő beszélget.