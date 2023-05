1. Olyasmit tett a nádasban a két kiséri férfi, amiről azóta sem hajlandók beszélni senkinek

Két jászkiséri lakos idén február 14-én délután egy járműszerelvénnyel közlekedett Szolnok belterületén. A megalapozott gyanú szerint a jármű utánfutójában szállított hat autógumit járművek kerékfelnijeiről vágták le, majd az abroncsoktól úgy szabadultak meg, hogy azokat egy út melletti nádasba dobták.

Az elkövetők az autógumit járművek kerékfelnijeikről vágták le

Forrás: Police.hu

2. Elképesztő dolgot mondott a kocsijából kiszálló jászkiséri sofőr az elgázolt, bordatörött fiúnak

Egy jászkiséri férfi a kocsijával elsodort, majd segítségnyújtás nélkül magára hagyott egy 16 éves kerékpározó fiút az egyik jászsági mellékúton. A Jászberényi Járásbíróság közúti baleset okozásának vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt háromszázezer forint pénzbüntetésre és egy év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a negyven esztendős sofőrt.

3. Leégett a négy gyermekes szolnoki család háza, segítséget kérnek

Alig néhány perc alatt már a családi ház teteje is lángolt, pedig az este csak egy áramszünettel kezdődött a Perczel Mór utcai Holhos család otthonában pénteken. A városrész azonnal összefogott és támogatásukról biztosították a négygyermekes családot. Holhos Sándor édesapa elmesélte hírportálunknak, mi történt.

4. Mentővel szállították kórházba a szolnoki kutyatámadás áldozatát

A Szolnoki Törvényszék másodfokú döntésével jogerősen lezárult annak a 35 éves nőnek a büntetőügye, akinek udvarról kiszökött nagytestű, keverék kutyája súlyosan megsebesített egy, az utcán, az uszkárját sétáltató nőt Szolnokon. Gondatlan testi sértés vétsége miatt jogerősen 250 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.

5. Meghökkentő dolgot mutatott ki a talajradar a tiszaföldvári bölcsőde környékén

Talajradarral vizsgálták meg a tiszaföldvári bölcsőde környékét. A tiszazugi városban élők körében ismert ugyan, hogy a régi időkben temetőként üzemelt a terület, ez be is bizonyosodott, ám most egy épület nyomaira is bukkantak. A területről a különféle építkezések alkalmával korábban bronz-, réz-, és kőkori emléktöredékek, leletek kerültek elő.