Jó ideje nem közlekedik már a komp, ami Vezsenyt kötné össze Tiszaföldvárral. A jármű azóta a vezsenyi révben pihen, hogy az előző télen egy jeges időszakban történt balesetnél a jobb oldali csörlő teljesen tönkrement. A kompot ugyan vállalkozó üzemeltette, de az önkormányzat a tulajdonos. Vezseny sem sok pénzből gazdálkodhat, így önerőből nem tudták megoldani a javítást, pályázati támogatást kellett szerezni rá.

Szabó Ferenc polgármestertől megtudtuk, ezt sikerült is megoldaniuk, a csörlő felújítása közel négymillió forintból már megtörtént. Most viszont újra műszaki vizsgán kell átesnie, ami hamarosan meg is történik.

Most a parti szemlére készülnek, ami azt jelenti, hogy a járművet ki kell emelni a vízből, hogy megejthessék rajta a szükséges vizsgálatot.

– A helyi vállalkozó, aki legutóbb működtette, vállalná, hogy továbbra is üzemelteti a kompot. Ha az ellenőrzésen, műszaki vizsgán túl vagyunk és megkapjuk az engedélyt, hamarosan megindulhat a Tiszán az átkelés – vetítette előre reményeiket a polgármester.