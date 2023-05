Péntek:

Ezen a napon kezdőik a nagyszabású, 26. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál az Aba-Novák Agórában és a Szigligeti Színházban. Péntek délután 16 órakor nyílik és 21 óráig tart a kirakodó vásár a Hild téren, közben 18 órától viseletes felvonulás indul a Hild János tér - Hubay út - Kossuth tér - Hubay út - Hild János tér útvonalon. 18.30-tól szintén a Hild téren Flashmob kezdődik, az ünnepélyes megnyitó az Aba-Novák Kulturális Központ színháztermében 19 órakor kezdődik.

Szintén a vármegyeszékhelyen 14 órától 15.30-ig ismét nyílt csoportot szervez az autizmusban érintett családok számára az Autistákért Szolnokon Civil Társaság a Hetényi Géza Kórház Gyermekpszichiátriai Gondozójában. A találkozót ezúttal V. Szabó Tamás klinikai szakpszichológus vezeti. Az alkalom lehetőséget biztosít az érintett családoknak arra, hogy a fennálló nehézségekről, tapasztalatokról beszéljenek, és segítséget kapjanak.

Szandaszőlősön 14 órától a Lengyel Antal térre várja a gyerekeket, a Szandaszőlősért Egyesület, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szandaszőlősi Művelődési Ház. Az eseményt a Szolnok Tisza Rotary Club támogatásával és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt közreműködésével valósul meg. Ezen a napon kitelepül a Szolnoki Szakképzési Centrum, a kicsiket ügyességi játékok, kreatív kézműves műhely, Szolnoki Városfejlesztő Zrt "Mindannyiunk kincse a Víz" programja, társasjátékok, kutyás bemutató, arcfestés, csillámtetoválás, Hungarikum játszóház várja, 17 órától pedig a Kacagó bábszínház műsorát nézhetik meg.

Vár a nyár! Nyárindító gyereknapi partit tart a Hild Viktor Könyvtár a Széchenyi városrészben, a Zöld ház előtti téren, ahol délután 16 órától indulnak a programok táncbemutatókkal, gyermekkoncerttel, és kutyás bemutatóval. A színpadi produkciók 19 órakor a Smart zenekar koncertjével zárulnak. Mindeközben arcfestés, mesesarok, büfé és kézműves foglalkozások is várják majd a kicsiket.

16.30-tól nyitja újra a felújított Dobó úti játszóteret a Szolnoki Városüzemeltetési Kft Szolnokon. A jeles alkalomból különböző meglepetésekkel és arcfestéssel várják a kicsiket.

Kunszentmártonban 16 órától a Kaszinóban folytatódik a Jeles kunszentmártoniak című programsorozat, mely ezúttal a 10 éve elhunyt Kakuk Mátyás nyelvész örökségét veszi górcső alá. A tudós tanár munkásságát Barna Gábor néprajzkutató méltatja majd. Az eseményen Szűcs Miklós népzenész is közreműködik.

Besenyszögön folytatódik a csütörtökön elkezdődő Woodszög-7 a Fecskelyuk településrészen, ami a Yellow Monkeys Motoros Baráti Kör motoros, zenés fesztiválja. A pénteki programok este 18 órakor kezdődnek, a Korona Rock Blues Band koncertjével, majd a Vadrózsák és a Rockjam után a Blues Company 22 órától kezdődő fellépésével végződnek.

Szombat:

Tiszasülyön Csupa-csoda játszóházzal várják a kicsiket délelőtt 10 órától a helyi művelődési házba, és a Móra Parkba. Az eseményen többfajta ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves sátor, óriás buborék foci és íjászat is várja a gyerekeket.

Rákóczifalván a Szabadság téren délután 15 órától kezdődnek a gyermeknapi programok. Egyebek mellett ugrálóvárral, kisvonattal trambulinnal várják a kicsiket. 16 órától játékmotoros gyorsulási verseny kezdődik a polgárőrökkel, 16.30-tól indul Bababuli Nellivel című műsor, 17 órakor Óperenciás mesekoncert szórakoztatja a közönséget. Mindemellett szépségsarok, tűzoltóautó bemutató, mézeskalács díszítés, lavórhorgászat is lesz a helyszínen.

Besenyszögön még mindig javában tart a Woodszög Fesztivál, ami 15 órától motoros felvonulással veszi kezdetét. 15.40-kor gyermekmotoros vágta indul, 16 órától pedig streetfighter show. A programok koncertekkel folytatódnak, fellép a Képlet(t) a The Hedgehogs, a Meteor és a Gulyás Band.

Törökszentmiklóson a városi strandfürdő területén kezdődik a nagyszabású Töröki Szárnyas Fesztivál a Marnevall Zrt. főtámogatásával. A programok már kora reggel elkezdődnek a főzőversenyen indulók számára, a főzőhelyeket reggel 6 órától lehet elfoglalni. A zsűri elnöke 9 órakor tart eligazítást, az ételek zsűrizése ,12 és 13 óra között a zsűri asztalánál. 13.30 órától a Gajdán fivérek látványfőzéssel színesítik a programot. Mindeközben 10 órától népi játszótér, interaktív madárbemutató, postagalamb röptetés, állatsimogató és sok fellépő várja majd résztvevőket. A fesztiválon óriás palacsintát is sütnek, az édességet a Karancsvölgyi Jótevők Egyesület tagjai készítik majd el, akik Karancslapujtőről érkeznek a helyszínre.

Örményesen az Örményes Településfejlesztő Egyesület nevű civil szervezet rendez nagyszabású gyermeknapot, melyet környező nagyvállalatok támogatnak. A programok 9.30-tól kezdődnek a megnyitóval, 10 órakor indul a Portéka színpad előadása, majd a Buborék együttes lép fel, a jó ebédhez Tóth László nótázik majd, 13.45-től az Ősök zenekar lép a színpadra, a tombolasorsolás után Meggyes Gabi, majd MC Hawer és a Tekknő szórakoztatja a közönséget. 19 órától kezdődik a zenés est. Mindeközben légvár és óriáscsúszda, rodeóbika, íjász-és motorosbemutató, hagyományőrzők és gyermekvetélkedők színesítik a programot. A helyszín az ÖTE Dózsa György úti székhelye.

Abony ezen a napon várossá válásának 30. évfordulóját ünnepli majd. A főtéren 17.15-kor kezdődnek a programok a HANE Néptáncegyüttes műsorával, a Parázs Táncszínház, a Falka együttes, valamint a Band of Streets után 20.30-tól Fenyő Miklós lép majd színpadra. A napot 22 órától 23 óráig tartó diszkó zárja majd.

Szolnokon délelőtt 11 órától 14 óráig versenyprogramokkal folytatódik a 26. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál a Szigligeti Színházban, majd folytatódik 16-tól 18 óráig. 21 órától az Aba-Novák Kulturális Központban a Tarsoly zenekar kíséretében táncház kezdődik, mely egészen hajnal 3 óráig tart.

Az érvényes olvasójeggyel rendelkezőket Krimi Napra várja a Verseghy Ferenc könyvtár. 11 órától Pikli Natália, az ELTE egyetemi docense tart előadást "Miért szeretjük a krimit? Nyomozzuk a nyomozót" címmel. Mindeközben reggel 9 órától izgalmas programok, nyomozós játékok, szabadulószoba, krimis szerepjátékok és kvízek várják a látogatókat.

A Kertvárosi Közösségi tér és könyvtárban mindeközben Terepasztalos, stratégiai játékok klubja indul délelőtt 10 órától délután 16 óráig. Az eseményre 3d-vel nyomtatott figurák is érkeznek majd. A szervezők hagyományos társasjátékokkal is készülnek, de például épül egy fantasy Ork kocsma is, ami egy pörgős, vicces játék, könnyű szabályokkal.

Szintén a vármegyeszékhelyen a gyermeket várja délelőtt 10 órától 14 óráig az egyik nagyáruház a Felső Szandai Rétre, ahol kisállatsimogató, pónilovaglás, rendőségi játékok, ügyességi pálya, mazsorettbemutatók, és 11 órától influenszerek várják a kicsiket.

A TISZApART Mozi ezen a napon, és vasárnap is délelőtt 10.31-tól kedvezményes jegyárakkal várja a kicsiket gyermeknapi filmvetítésére.