– Számunkra nagyon kedvező az M4-es gyorsforgalmi építése, hiszen itt megy majd el közvetlenül mellettünk, és ezzel mi is bekapcsolódunk az ország vérkeringésébe, könnyebben eljuthatunk majd Szolnokra vagy akár a fővárosba is – mondta Török Tamás, Örményes polgármestere arról, milyen hatása van a beruházásnak a kistelepülésre. Hozzátette, az utóbbi években egyébként is egyre többen választják az ezer lelkes községet, hiszen közel van a vármegyeszékhely, jó a közbiztonság, nagy a nyugalom, és sok a zöldfelület.

A nagyobb városok pedig egyre gyorsabban megközelíthetőek az infrastruktúra jelentős javulása miatt.

Ami nagyon beszédes, hogy míg négy-öt éve egy átlagos kockaházat 4-5 millió forintért árultak, ugyanazt ma már 20 millió forint környékén hirdetik. És láthatóan el is kelnek, hiszen szinte nincs is eladó ház már a településünkön

– mondta a polgármester.

Az M4-es újabb szakaszának építése már elkezdődött a település határában, jelenleg a földmunkáknál tartanak. A munkaterületet januárban adták át, a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti kétszer két sávos szakaszt a Duna Aszfalt építi mintegy 134 milliárd forintból. A leendő gyorsforgalmira a tervek szerint három jelentősebb csomópont, két pihenő, valamint több alul- és felüljáró épül majd.

A szerződés szerint tavaly decembertől számítva összesen 36 hónap áll a kivitelező cég rendelkezésére a közel 35 kilométer hosszú szakasz befejezéséhez.