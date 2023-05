Jelenleg kilenc osztállyal, száznyolcvan tanulóval a Kossuth Lajos Gimnázium tagintézményeként működik a Kossuth Lajos Általános Iskola. Az intézmény tantestületét tizennyolc pedagógus alkotja, akik kiemelt feladatuknak tekintik a hátrányos helyzetű, lemorzsolódástól veszélyeztetett diákok felzárkóztatását.

– Intézményünk 2008 óta vesz részt a Szitakötő ökológiai oktatási programban, a kiemelkedő szakmai munka elismeréseként 2014-től pedig már bázisiskolaként szerepelünk - emelt fel egy kiadványt Szeléné Varga Marian.

– Ez a Szitakötő, egy negyedévente megjelenő gyereklap, amelyben különböző műfajú és tematikájú írások jelennek meg, lehetővé téve az oktatásban történő sokirányú alkalmazást, szinte minden tanórán és azokon kívül is használjuk az intézményben - mutatta be az oktatási program lapját a tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézmény-vezetője.

Elmondta, hogy az intézmény ismét elnyerte az Ökoiskola címet, ehhez eredményesen tudják alkalmazni a folyóiratot. Sőt, az iskola munkatársai gyakran feladatokat is szerkesztenek a kiadványhoz, segítve ezáltal a programban résztvevő más intézményekben zajló oktatómunkát. Mint bázisiskola, feladatokkal, óravázlatokkal és rejtvényekkel járulnak hozzá. Természetesen a színvonalas munka nem marad elismerés nélkül, az iskola két osztálya ingyenes kiránduláson vehet részt az idei tanévben. Emellett jártak már interaktív színházi előadáson, meglátogatták az Ombudsmani Hivatalt, tavaly pedig az iskolában járt a Specko Paraerdő, amely érzékenyítő foglalkozást tartott a diákoknak, akik ezáltal megismerhették, hogy él egy látás-, hallás-, vagy mozgássérült.

A közelmúlt egyik fontos eredménye, hogy idén május elején a CoMapEU projekt keretében a tagintézmény-vezető és az alsó tagozatos munkaközösség vezetője, Kovács Mária egy huszonöt órás képzésen vett részt Amszterdamban. Ennek keretében több helyszínen gyűjtöttek ismereteket, ötleteket és tapasztalatokat a traumatikus élmények iskolai művészetterápiás feldolgozásáról, amelynek gyakorlati hasznát vehetik a hétköznapok során.

Kiemelt figyelmet kapnak az intézményben a hátrányos helyzetű gyerekek. Minden tanévben kidolgoznak egy éves tervet, amely alapján igyekeznek megelőzni és mérsékelni az érintett gyerekek lemorzsolódását.

– Ennek keretében családi napokat is szoktunk szervezni, általában a karácsonyt és az anyák napját jelöljük ki ezekre az alkalmakra, amelyekre a szülőket is elhívjuk. Szerveztünk már foglalkozásokat bemutató programot is, mikor különféle szakmák képviselőit, például cukrászt, fodrászt vagy méhészt hívtunk az iskolába, segítve a gyerekeknek a pályaválasztásban – sorolta.

– Sokat segít ebben a Komplex Alapprogram bevezetése is, tantestületünk minden tagja elvégezte a bevezetéséhez szükséges továbbképzéseket. Ennek része a ráhangolódás is, mikor az alsó tagozatban a kollégák úgy kezdik a tanórákat reggelente, hogy minden gyermek lehetőséget kap arra, hogy elmondhassa, mi bántja és mi foglalkoztatja. Tapasztalatunk szerint ez sokat segít a hátrányos helyzetű gyermeknek abban, hogy ráhangolódjanak a tanórára és félretegyék a problémáikat – jegyezte meg, hozzátéve: ezért már háromnegyed nyolckor elkezdődnek a tanórák.

Akárcsak a hátrányos helyzetű gyerekek segítésére, a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában. A tagintézmény-vezető azt is elárulta, hogy a tehetségszűrést és a tehetségazonosítást Gacsal Márta tehetségfejlesztő pedagógus végzi, aki segíti az így kiválasztott diákok személyiségfejlődését és irányítja a további megsegítésüket, támogatásukat.

Az iskola pedagógusai gyakran vesznek részt szakmai továbbképzéseken, hogy eredményesebben végezhessék a munkájukat, kiemelten a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, valamint a lemorzsolódás megelőzését. A tanulmányi eredmények javítása érdekében szeptember végén és februárban a Dialogikus összejövetelek módszertanát ismerhették meg. Ezekkel a foglalkozásokkal, egy-egy klasszikus irodalmi vagy képzőművészeti mű segítségével, a helyes kommunikációra, az egymásra figyelésre és a saját gondolataik megfogalmazására ösztönzik, tanítják a diákokat.