Kis csoporttal működik az alig négyszáz lelkes tiszazugi település óvodája. Kiss Erzsébet Elizától megtudtuk, hogy a gyerekek közül mindössze egy ballagott el a minap, de az ünnepséget így is megtartották. Ahogy elmondta, előfordult már a falu történetében ilyen eset, az viszont bizakodásra ad okot, hogy két év múlva, akár négyen-öten is megkezdhetik az iskolát. Talán a csökkenő gyermeklétszám is stagnál vagy pozitív irányba fordul a jövőben.