Elhivatott, kitartó és türelmes – ezek egy jó vendéglátós ismérvei

Arra a kérdésre, hogy milyen a jó vendéglátós, Bobák József mosolyogva azt mondta: elhivatott, kitartó és ha még oktat is, akkor türelmes. Ahogy fogalmazott, a gasztronómia világa folyamatosan változik, ezért fontos a nyitottság a szakmai újdonságok iránt.

– A gasztronómiai szövetséggel nemrég Toszkánában jártunk tanulmányúton, ahol többek között az új irányzatokkal is megismerkedtünk. Azt láttuk, hogy a helyi alapanyagokra épülő ételkészítés hódít. Környezetvédelmi okokból és a helyi termelők segítése céljából előterébe kerül a rövid ellátási lánc. Az ételkészítésben és a terítési trendekben is az egyszerűség jellemző. Nem elég jó ételt adni a vendégnek a hozzá megfelelő italokkal, hanem plusz élményt kell biztosítani számára. Ilyen lehet például a vendég előtti ételkészítés, a flambírozás, a halfilézés vagy különböző látványos elemek alkalmazása a tálaláskor. Sok egyéb mellett fontos a pincér jó kommunikációja, pozitív kisugárzása is – avatott be a szakma rejtelmeibe az év gasztronómusa.