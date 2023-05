Hegedűs József tószegi méhész 62 éve foglalkozik a méztermeléssel. Május elején szoktak vándorolni Szentkirályra akácra, idén azonban még nem érte meg elindulniuk.

Az akác nagy része országszerte elfagyott

– tudatta a méhész.

– Így egyelőre kivártunk. Még megnézzük, akad-e valahol annyi akác, hogy érdemes lenne megpróbálkozni a gyűjtéssel. Két-három hét múlva várható a hársfa virágzása, itt a réten pedig van gyalogakác. Talán azokkal több szerencsénk lesz. Tavaly is hűvös volt a tavasz, akkor hat méter magasságig elfagyott Szentkirályon az akácvirág, idén azonban tíz méterig. A kertünkben is nagyon kevés és gyenge a fürt – mondta Hegedűs József.

Gujka Lászó szolnoki méhész szintén a jelentős fagykárt emlegette, mivel abban az évben, amikor elfagy a kajszi, általában az akác is hasonló sorsra jut.

– Az akác hoz sarjvirágot is, de sokkal kevesebbet, mint az első virágzás – mutatott rá a méhész, azt is elárulva, ha nem lesz már nagy eső, el is indul vándorolni az ország középső része felé, alföldi akácra. – Bár mondhatni csodaszámban megy, ha sikerül jó helyet találni, de megpróbálkozunk vele. Nem is visszük a teljes állományt, csak úgy a negyedét, ha esetleg rábukkanunk virágzó területekre, akkor visszük a többit. Ha nem, akkor maradnak és majd egyenesen a hegyvidékre megyünk velük, hegyi akácra. Bár azt hallottuk, ott is tarolt a fagy. A méhállományunk egyébként erős, jól teleltek, csak legyen miről gyűjteniük. De olyan jó termésre semmiképp nem számíthatunk, mint tavaly.

Gujka László azt is elárulta, van még tavalyi méze is, veszik most is, ha nem is olyan intenzitással, mint télen. Ilyenkor jellemzően visszaesik a forgalom.

Viszont egyre többet hallanak arról az emberek, hogy a méz savlekötő hatással bír, így e stresszes időkben is keresik.

Demjén Imre méhésztől is azt hallani, hogy sokfelé is elfagyott az akác.

– Tiszasülyön például csak egyetlen egy olyan fát láttam, melynek a tetején virágfürtök vannak – osztotta meg tapasztalatait.

Ők is járnak vándorolni, jellemzően az ország középső, Pest vármegyei része felé veszik az irányt. Mint mondta, egyelőre azt hallotta, az akácerdőkben még nincsenek kellően kinyílva a virágok, nem úgy, mint a melegebb, városi területeken álló fákon.

– Eső már volt, most a napsütés hiányozna. Ha jövő héten jó idő lesz, elindulunk. Az akác, ha mézel, képes arra, hogy négy-öt napa alatt ad egy pergetésre való mennyiséget, de ahhoz tényleg jó idő kellene – hangoztatta a méhész.

Az a gond, hogy az enyhe február után meleg március jött, megpattantak a virágok, melyekre a hónap végén, április elején rájött a fagy. Így nem várható annyi termés idén, hogy hasznot is hozzon.