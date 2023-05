Csütörtöki képviselő-testületi ülésén tárgyalta a város bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az önkormányzat.

A városháza programján Bori Zoltán, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője arról tájékoztatta a grémiumot, hogy a bűncselekmények száma a tavalyi évben 142-ről 193-ra emelkedett. Álláspontja szerint ez a tendencia részben annak tudható be, hogy a koronavírus-járvány hatásai a 2022-es esztendőben sokat enyhültek. Ebből az is következik, hogy a bezártságból kiszabadultak az emberek, az újbóli közösségbe járás pedig a bűncselekmények alakulására is rányomta a bélyegét.

– A testi sértések száma tavaly tizennéggyel, míg a garázdaságoké hattal nőtt.

Ezenkívül robbanásszerűen emelkedett az online térben elkövetett vásárlási csalások aránya. Kapitánysági szinten több mint 200 ilyen eset történt, és ezek közül Abony is érintett.

– A vagyon elleni bűncselekmények tekintetében azonban sikerült tartani a kedvező eredményeket – fogalmazott Bori Zoltán.

A tájékoztatót követően a település alpolgármestere kapott szót, aki a rendőrség és a helyi polgárőrség áldozatkész hozzáállását méltatta. – Azt gondolom, teljes odaadással végzik munkájukat az abonyi őrs munkatársai. Jól látszik, hogy az önkormányzat és a polgárőrség is sokat segít a rend megőrzésében, és erre a lakók részéről is nyitottság mutatkozik – összegzett dr. Egedy Zsolt.

A közbiztonsági beszámolót végül elfogadta a testület.