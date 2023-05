– Többszörös bajnok cukrászoktól vásároljuk fagylaltjainkat, melyek mindegyike kézműves módon készül – fejtette ki hírportálunknak Kelemen Adrienn, a szolnoki Park Bistro üzletvezetője.

– Háromféle jeges finomságot árulunk. Egyik a kissé vizesebb alapú, gyümölcspürével készített fagylaltok, ezek mindenmentesek. Megtalálhatóak a kínálatban a jól bevált alaptípusok, mint amilyen például a csokoládé, a vanília, a citrom és a többi. Nem utolsósorban pedig igazán kedvelt, különlegesebb fajtákat is árulunk, ilyen például a málnazselével borított Őrség aranya, vagy éppen a szicíliai pisztácia, melyben a sós és édesebb párosítás tökéletesen kiegészíti egymást. Vendégeink szeretik továbbá a klasszikus jeges finomságainkat is, mint például a New York-i málnás sajttorta és a sós karamell – sorolta.

A klasszikus ízek mellett újabbak is hódítanak

Fotó: Nagy Balázs

Az üzletvezető azt is hozzátette, idén négyszázkilencven forintért tudnak adni egy gombóc fagylaltot. A jeges finomságért persze mindenhol mélyebben zsebbe kell nyúlni, mint az előző években.

Az abádszalóki Gál Cukrászda és Fagylaltozó egyik dolgozója azonban arról számolt be hírportálunknak, hogy az áremelkedések ellenére is sokan vásárolnak.

– Igyekeztünk emberbarát árakat megcélozni – fejtette ki a fiatal dolgozó.

– Sajnos az elmondható – mint minden cukrászdánál –, hogy jelenleg kisebb még a forgalom, viszont ennek ellenére is többen választják ilyenkor a fagylaltokat, mint a süteményeket – tette hozzá az abádszalóki fagylaltozó dolgozója. A kínálat tehát mindenhol széles – van miből választaniuk a fagylaltkedvelőknek. A tiszafüredi Kocsis Péter például igazi fagylaltrajongóvá vált az elmúlt években. Elmondása szerint most már ez a kedvenc édessége. – Bevallom, korábban sosem voltam nagy fagylaltos – vallotta be fiatalember.

A szolnoki Park Bistróban huszonnégy jeges finomság közül választhatunk – mutatta meg Földi Bianka

Fotó: Nagy Balázs

– Legnagyobb pechemre akkor kezdtem el érdeklődni irántuk, mikor már lassan ötszáz forinttért vesztegetnek egy gombócot. Jómagam mindig is csokoládé- és vaníliakedvelő voltam, de az elmúlt évek során számtalan különlegességgel is találkoztam. Imádom például a pisztáciát és az édes-sós párosítást. Manapság már nincs is olyan íz, melyet ne képzelhetnénk el fagylaltokban – tette hozzá nevetve a tiszafüredi fagylaltrajongó.