– Annak idején, 2004-ben magam is megnyertem a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, és megkaptam a festő-mázoló-tapétázó szakmunkás-­bizonyítványomat, így tudom, hogy tanítványom mit érez most – mondta Kovács Sándor gyakorlatioktatás-vezető, aki Gyarmati István szakoktatóval készítette fel Krisztiánt az országos megmérettetésre.

– Édesapám szintén festő-mázoló-tapétázó, így onnan jött nekem is a szakmaszeretet, majd 2005 óta az oktatás. Próbálok egyre több versenyen részt venni tanuló­immal, 2015-ben már volt aranyérmes tanulóm ezen a versenyen, sőt, iskolánk festő-mázoló-tapétázó diákjai nemzetközi megmérettetésen is részt vehettek már az elmúlt másfél évtizedben. Most pedig, Krisztiánnak köszönhetően, újabb aranyérmet hozhattunk haza az országos versenyről. Igazából őt nógatni nem kellett, nagyon szorgalmasan készült végig erre a tanulmányi versenyre. Korábban is járt már versenyeken, az ott szerzett rutinra fokozatosan tudtunk építeni. Biztos keze van ehhez a munkához, a tervezés is jól megy neki, a döntőben az idegen környezetben is jól feltalálta magát, felvette a ritmust, ami meg is hozta a sikert. Amikor a végén megnézhettem a hat döntős munkáját, titkon az első helyre reméltem – árulta el Kovács Sándor tanítványáról.

– A tapétázás- és a mázolásrésztől nem féltem, azt jól megtanultam. A szerkesztés-nagyítást viszont csak a verseny második napján tudtuk meg, és tizenöt percem volt arra, hogy felkészítőimmel megbeszéljem, hogyan kezdjek hozzá az először látott mintának, bár gyakorlásként hasonlókat már készítettem. Írtam egy kis tervet, ami alapján végre tudtam hajtani a feladatot – árult el „kulisszatitkokat” is a megméretésről Krisztián.

A tehetséges fiatalnak tulajdonképpen a szakmaváltás hozta meg a sikert.

A családunkban sokan vannak, akik az építőiparban dolgoznak, de festő még nincs köztük, én vagyok az első. Általános iskolában még nem volt konkrét elképzelésem, a fodrászat felé kacsingattam, mivel azonban az a szak nem indult, a fémipari képzést kezdtem el. Aztán azonban szakmát váltottam, mert úgy éreztem, a festő-mázoló-tapétázó szakmában tudok maradandót alkotni, a „vasas” szakma nekem túl monoton volt

– mesélte mosolyogva Krisztián, aki szerint ebben a szakmában nincs két egyforma munka, egy lakás felújításánál a gletteléstől a falminta készítéséig mindenben tud egyedit alkotni.

Kovács Sándor szakoktató és tanítványa

Fotó: Daróczi Erzsébet

Otthon anyukám ezt már megengedte, de a családban is kaptam lehetőséget lakás kifestésére. Itt én osztom be az időmet, a környezet is ismerős, a döntőn minden más volt. Ott járkáltak az emberek, néztek, megálltak, kérdeztek, de nem válaszoltam nekik, a feladattal foglalkoztam, hogy időben kész legyek. Azt lehet mondani, hogy a döntő mély víz volt, de sikerült jól teljesítenem mindkét nap. Amikor átvettem az aranyérmet, nem hittem el!

Nyilván benne van az emberben a győzelem iránti vágy, de a verseny végén a saját munkámban is láttam, mit kellett volna még jobban csinálnom... Mivel az oktatóim mellett a családom is ott lehetett az eredményhirdetésen, az aranyéremmel a nyakamban, sírva örültem a szüleimmel. Ami pedig a jövőt illeti: a szakmunkás-bizonyítványom mellé szeretnék érettségit is szerezni, sőt, egy újabb szakmát is, de az is lehet, hogy egyből kipróbálom magamat a munka világában – árulta el terveiről Krisztián.