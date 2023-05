A programon látványos bemutatókkal várták az érdeklődőket, ahol a Pusztai Róka Lovascsapat és a Kováts Mihály Huszárbandérium mellett jászsági, ceglédi hagyományőrzők is felléptek.

Karcagon sokan nézték meg reggel a látványos huszárfelvonulást, ahol csikósok, betyárok, huszárok több tucat lóval vonultak fel.

A Zuglógerben aztán egész nap tartott a lovas program. Huszár bemutatót tartottak az Üllőről érkezett lovas csapat tagjai, a kisebbeket népi játszótér és huszártoborzó is várta, míg a felnőttek egy Kováts Mihályról szóló előadást is meghallgathattak. A délutáni lovas erőpróba is közel húsz indulóval zajlott a Pusztai Róka Lovascsapat nomád harci bemutatója után. A színpadon néptánc, népzene, nóta is szólt. Fergeteges hangulatot varázsolt a ligetbe az Agyagbanda, de a Jó Laci betyár nótaműsorát is sokan meghallgatták.