Közel kétszáz éves hagyománya van a nagyközségben az országos állat-, és kirakodóvásárnak. A pandémia idején nem tudták megtartani azokat, most újraélesztenék a hagyományokat.

1832-ben kapott mezővárosi rangot Cibakháza, ezzel együtt érdemelte ki a vásártartási jogot is. Május és szeptember második hétvégéjére szervezték az alkalmakat elődeink. Régen az állatok is itt cseréltek gazdát, de mára kevesen foglalkoznak ezzel a településen, így inkább a kirakodóvásár jelleget erősítenénk a kézműves termékekkel

– fogalmazott Hegyes Zoltán polgármester.

A közel kétszáz éves hagyományt szeretnék tehát újraéleszteni, szeptemberben rendezvénnyel tovább is fejleszteni.

– Sokféle visszajelzés van, árusok, kézművesek, vásározók szép számmal jelentkeztek, de az ilyenkor elmaradhatatlan gasztronómiai finomságok is jelen lesznek. Minden, ami egy vásár kelléke – emelte ki. Hozzátette: hagyomány az is, hogy ha Cibakon vásár van, eső is lesz. És bár az előrejelzések szerint valóban számíthatnak égi áldásra, remélik ez nem szegi a kilátogatók kedvét.