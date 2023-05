A lakosság véleményét is kikérik a tiszakürti polgárőrség helyzete kapcsán, fórumot tartanak csütörtök délután a házasságkötő teremben. A szervezet önkénteseiből igen kevés akad, erre keresnének megoldást. Dr. Kiss Györgyné polgármester azt is elmondta, hogy második pontként az összefogás fontosságáról is szólnak majd, amivel a falut még szebbé lehetne tenni.