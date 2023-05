Ötvenmillió forint támogatást nyert el Tiszajenő önkormányzata vidékfejlesztési pályázaton egy külterületi út, a Kossuth út ezer méter hosszan történő portalanítására, amihez nyolcmillió forint önrésszel kell a településnek hozzájárulnia. A pályázathoz azonban kiegészítést kellett beadniuk, mert időközben felmerült egy sajátos probléma.

Az utat ugyanis keresztezi egy hajdani, Vezseny felől érkező elkerülő út terve. Ennek kapcsán az ominózus kereszteződésben az állam annak idején egy 22 méteres szakaszt kisajátított. Ez pedig nem szerepelt külön helyrajzi számmal az önkormányzati tulajdonú út fejlesztésére beadott pályázatban, holott erre a részre nem vehető igénybe a támogatás. A kiegészítést annak rendje-módja szerint benyújtották, azóta el is fogadták, így belekezdhetnek a beruházásba. Az önkormányzat kapott is három ajánlatot a munkák kivitelezésére, számolt be róla Virág József polgármester. A nyertes pályázót a május 24-ére kitűzött testületi ülésen fogják kiválasztani.

Az út alapot kap, arra mart aszfaltot helyeznek, majd emulzióval bevonják és apró szemű kővel felszórják. A terv az, hogy portalanítással szeptemberre elkészüljenek. A lakosok már nagyon várják, hogy könnyen járhatóvá váljon az út.