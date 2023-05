Ízléses teríték, finom ebéd, saját készítésű sós és édes sütemények, születésnapi dekoráció, kedves figyelmesség mindenkinek. Így várták a vendégeket a szülinapi partira Kertváros Közösségi Tér és Fiókkönyvtárban, ahol TE+Én Nyugdíjas Klub öt évtizedet ünnepelt. Az évfordulós eseményről az intézmény számolt be közösségi oldalán.

–„Szeressük egymást gyerekek!” Ezt a dalt énekelték el közösen a meghívottak a program kezdeteként. A klubvezető, Reszeli László az elmúlt ötven év főbb állomásaira emlékezett vissza, majd megköszönte mindenkinek, aki segítette munkájukat, támogatta a klubot a hosszú idő alatt. Megköszönte a klubtagoknak is, hogy segítik munkáját, megbíznak benne és sok szép közös pillanatot éltek meg együtt. Megköszönte Nagy Erzsébet klubvezető helyettes munkáját, akit a klubtagok vastapssal köszöntöttek – olvasható a beszámolóban.

Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója is megköszönte a klubtagoknak, hogy kitartottak és továbbra is aktív tagjai a Kertvárosi Közösségi Térnek. A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete nevében Blazsek Zsuzsanna elnökhelyettes köszöntötte a klub tagjait. Kedves szavaival felidézett egy közös emléket, mely sokak szemébe csalt mosolyt. Méltatta a klub segítőkészségét, összetartását, vidámságát. Ligeti József önkormányzati képviselő is megtisztelte rendezvényt, és köszöntő beszédében kiemelte, hogy a közösségben csupa fiatalt lát, akik vidámak, tevékenyek, és követendő példát jelentenek a fiatalok számára is.

A köszöntők után finom ebéd várt mindenkit, majd elindult a zene és a tánc is. Az ünnepi torták is elfogytak, vidáman, jókedvűen telt a délután. Meglepetésként az Ádám Jenő Zeneiskola tanárai, diákjai adtak köszöntő műsort a megjelenteknek.