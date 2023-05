Néphagyományőrző óvoda révén, a pünkösdről is minden évben megemlékeznek Karcagon a Táncsics intézményben. "Mi van ma, mi van ma, ma van pünkösd napja" címmel most a Pillangó csoport műsora hangzott el, mondókákkal, tánccal, amit a szülők, nagyszülők tapssal jutalmaztak. A pünkösdi király és királyné választás közös tánccal zárult, amelyben a felnőttek is részt vettek.