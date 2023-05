Tasnádi Zoltán fideszes képviselő önálló sürgősségi indítványa arról szólt, hogy a város nevében a szolnoki közgyűlés is csatlakozzon az országgyűlés Európai Bizottság elnökének címzett békepárti határozatához. Ahogy a városatya felolvasta javaslatát, az addig pacifista egységbe tömörülő felek között a hadiállapot azonnal beállt.

A békepárti ellenzéki képviselők közül Berényi Gábor (Szolnoki Többség – Jobbik) módosító javaslatot terjesztett be Tasnádi indítványához. Kezdeményezése arra irányult, hogy a közgyűlési szövegezés az ENSZ álláspontját is tükrözze, miszerint Putyin vonja ki katonáit Ukrajna területéről.

Feltette a meghökkentő kérdést, hogy a szolnokiak milyen békét akarjanak: igazságosat, avagy nem igazságosat. Példaként hozta fel a trianoni békeszerződést, amely a magyarok szempontjából még ma sem igazságos. Az egykori fideszes szimpatizáns, majd jobbikos képviselő, jelenleg független városatya, Galló György hiteltelennek jellemezte Berényi „igazságos” békéjét.

Györfi Mihály alpolgármester (Szolnoki Többség – MSZP) mindeközben kereste a szolnoki dekrétum orosz nyelvre történő fordítását, már csak hogy a megyei jogú város kinyilatkoztatását és felhívását az orosz elnök is megértse. Az alpolgármester nehezményezte, hogy a Szolnoki Többség képviselőit Tasnádi nem vonta be indítványa megfogalmazásába, viszont felajánlotta, hogy ha a fideszes városatya lesz a Moszkvába tartó szolnoki békemenet vezetője, úgy ő is csatlakozik a zarándokcsoporthoz. Borda Zoltán (Szolnoki Többség – független) felvetése szerint a szolnoki békedekrétumot egyenesen Putyinhoz és Zelenszkijhez kellene eljuttatni.

Amikor már személyeskedésig is eljutott a vita, Fejér Andor (Fidesz-KDNP) alpolgármester megkérdezte Berényi Gábort, hogy ő, vagyis Fejér neve miként került fel tizenegy évvel ezelőtt Gyöngyösi Mártonnak, a Jobbik jelenlegi elnökének a zsidó-magyar kettős állampolgárok nevét tartalmazó „számonkérő”, kirekesztő listájára. A fideszes Molnár Iván végül a Beépített szépség című filmből a Gracie Hartot alakító Sandra Bullock szavait idézve hirdetett tűzszünetet: „Legyen világbéke!”.

Lezárva a vitát, Szalay Ferenc polgármester (Fidesz-KDNP) idézett a szolnoki kinyilatkoztatásból: „...elítéljük a háborút és elismerjük Ukrajna önvédelmi reakcióit…”, majd szavaztatott. Tasnádi Zoltán önálló indítványát elfogadva és Berényi Gábor módosító javaslatát elutasítva a szolnoki békepárti kinyilatkoztatásáért voksolásra kérte a képviselőket.

Ekkor soha nem tapasztalt esemény történt a közgyűlésben: a testületből tizenegyen szavaztak igennel a pacifista dekrétumra, hárman nem voltak jelen (Póta Sándor (Fidesz-KDNP), László Norbert (Szolnoki Többség – MSZP) és Miskolczi László (Szolnoki Többség –DK), négyen (Györfi Mihály, Berényi Gábor, Borda Zoltán és Füle István) pedig nem nyomtak gombot.

Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző ekkor a vonatkozó Szervezeti Működési Szabályzatra hivatkozva, a szavazási kötelezettségükre hívta fel a város érdekeiért felesküdött lázadók figyelmét: ha a közgyűlési képviselők bent tartózkodnak a teremben, szavazniuk kell. Ellenkező esetben, ahogy a polgármester is kérte tőlük, el kell hagyniuk a helyiséget. Végül úgy lépett mindenki tovább a kérdésen, hogy további előterjesztések megvitatásával folytatódott a közgyűlés.

A testület ez év márciusi ülésén döntött az önkormányzati bérlakások lakbérének emeléséről, melyet május elsejétől be is vezetett. Annak érdekében, hogy a megemelt lakbérek a kisebb jövedelmű, rászoruló családok mindennapi megélhetését ne veszélyeztessék, a települési támogatásokról szóló rendelet módosítása, azaz az egyes támogatási formák jövedelemhatárának emelése, valamint a lakásfenntartási támogatás összegének emelése vált szükségessé. Borda Zoltán a Gutenberg téri művészházak bérleti díjának emelését hiányolta az egyébként elfogadott előterjesztésből.

Ezt követően a város intézményeinek és társaságainak gazdálkodásáról szóló beszámolókról egyeztettek a képviselők. A biztosítékot ezúttal a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés verte ki. Míg Rózsa József igazgató a szolnoki szabadidő- és diáksport, valamint a helyi rendezvények országos, esetenként nemzetközi jó hírével igazolta társaságuk több mint 881 millió forintos éves költségvetésének jogosságát, addig a vélemények sorában újból előkerült az ellenzéki képviselők, illetve hírportálok rosszalló hozzáállása. Végül Borda Zoltán tartózkodó álláspontja mellett egyhangú igennel „ment át” az előterjesztés.

Végezetül, a hangos csörtére beharangozott volánbuszos napirendi pontról meglepően visszafogott hangnemben tárgyalt a plénum. A szolnoki városatyák többségében elsősorban az elfogadás előtt álló új helyi menetrendről és a helyben használható vármegyebérletről kérdezték a társaság képviselőit, míg a DK-s Füle István és Miskolczi László az iránt érdeklődött, hogy mekkora kockázat a szolnoki közösségi közlekedési szolgáltatásban, hogy a vármegyeszékhely jelen állapotban közel kétmilliárd forinttal tartozik a Volánbusznak.

Dr. Stiegler Erzsébet és Makai Zoltán a cég képviseletében a menetrendre vonatkozóan nyugtatták meg a körzetükről érdeklődő képviselőket, illetve Szalay Ferenc és a címzetes főjegyző információival megegyezően az adósság részletekben történő visszafizetéséről, esetleges városi ingatlanokat érintő jelzálogfedezetről, végül beígért állami szerepvállalásról beszéltek.

A közgyűlés végül békés hangulatban ért véget...