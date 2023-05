A szervezők szerint soha nem tapasztalt érdeklődés kísérte az idei gyereknapi rendezvényt Tiszasülyön. Tíz órától Csupa-Csoda játszóház elnevezéssel megkezdődtek a különféle szórakoztató programok a Móra Parkban és a művelődési házban. Különleges élményt nyújtott az óriás buborék foci, de lehetőség nyílt kipróbálni a hagyományőrző íjászatot is. A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendenek az ugrálóvárak, a sülyi parkban háromféle légvárból válogathattak. Emellett kézműveskedés, aszfaltrajz, és játékod vetélkedők is várták az ünnepelteket. A szervezők több száz lángost is szétosztottak a gyerekek között.