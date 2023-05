Június 3-án és 4-én ismét repülők lepik el a Szolnok környéki égboltot.

Ekkor rendezik meg a Legendák a levegőben – családi sétarepülő hétvégét és honvédelmi sportágbemutatót a szandai sportreptéren. Az immár hagyományos, de még mindig nagyon különleges programon ezúttal is több repülőtípust lehet majd megtekinteni, sőt a legtöbbel a levegőbe is lehet emelkedni. Mindezek mellett a gyermekeket ugróvár, a felnőtteket kirakodó vásár várja majd. Aki egy jó nagy adag adrenalinra vágyik, érdemes szombaton és vasárnap kilátogatnia a reptérre, ahol természetesen most is szakértő kommentálja a látottakat.