– A tavaszi és az őszi időszakot arra használjuk fel, hogy mivel már jó az idő, mozgásterápiás eszközöket is beépítünk a tanórákba, tehát, amellett, hogy kompetenciafejlesztés zajlik, erőteljes mozgásfejlesztés is történik – tájékoztatott a helyszínen Tasi Kriszta terapeuta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pontjának helyi vezetője, aki Vámos Zoltánnal, az AURA Alapítvány munkatársával dolgozik a programon.

Mint mondta, a gyermek szempontjából elengedhetetlen a mozgásfejlesztés, hiszen Tiszabőn számos gyermeknek van különböző szintű mozgáselakadása, ezért használják ilyenkor motivációra a kutyákat, hiszen a mozgásfejlődés nagyon szorosan összefügg a gyerekek tanulási képességeivel. De nem csak ezért fontos Simi és Panda segítsége Tiszabőn.

– Nagyon nagy szükség van rájuk. Egyrészt azért, mert a faluban rengeteg a kóbor kutya, melyek közt több hamis is van, sok gyermekben emiatt eleve van félelem a kutyáktól, tehát egyfajta szocializációs folyamat is zajlik. A kutyákat tudni kell kezelni, ezeket a foglalkozásokat úgy kezdjük, hogy elmondjuk, mire van szüksége a kutyusoknak, milyen fajták vannak, a sérülteket hogyan tudják támogatni, lehet az látás, hallás, vagy mozgássérült. Vagyis azt, hogy hogyan tud a kutya segítő társként is jelen lenni az emberek életében. Nagyon nagy motivációs ereje van a kutyusoknak, hiszen, ha megcsinálják a különböző gyakorlatokat, a gyerekek is nagyobb kedvvel végzik el azokat – mondta a szakember.

A foglalkozásokba az osztályfőnökök is mindig bekapcsolódnak, sőt, előzetesen konzultálnak is arról, hogy éppen milyen fejlesztésre van szükségük a gyerekeknek.