Szombat este benépesült a nemrégiben szépen felújított sportcsarnok Rákóczifalván, ezúttal asztalokkal, székekkel és szórakozni vágyókkal telt meg a nagy terem. Négy év kihagyás után ismét sportbált rendezett a helyi sportegyesület. A rendezvényre elkelt belépőjegyekből és a tombolából befolyt összeggel a részvevők a Rákóczifalva Sportegyesületet támogatták.

Ruskó Zsolt, a sportegyesület elnöke elmondta, szép számban gyűltek össze a bálozni vágyók, 230 vendégük volt. A résztvevők a legfiatalabbaktól a hetven felettiekig jól érezték magukat, így hajnali háromnegyed háromig tartott a vacsorát követő zenés-táncos mulatság. A zenéről Fodor Focek Tamás gondoskodott. A bevétel is ígéretes, bár még nem volt idő megszámolni a pontos összeget, mivel vasárnap délelőtt már meccset tartott az egyesület.

A tombolához vállalkozók, sportoló gyerekek szülei ajánlottak fel különböző tárgyakat. Emellett Dzsudzsák Balázs dedikált mezét is kisorsolták, de ajánlott fel mezt a falvai Komáromi György is, aki jelenleg a Puskás Akadémia csapatát erősíti. Emellett a múlt héten megrendezett U50-es meccs résztvevői – a ’90-es évek jeles sportemberei – is aláírtak egy mezt, melyet 250 ezer forintért megvásárolt tőlük támogatás gyanánt egy vállalkozó, aki ezt a mezt is felajánlotta kisorsolásra.