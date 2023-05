Hogyan áll a Tiszaligeti fürdőfejlesztés? Épül-e akkumulátorgyár? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk Szalay Ferenc polgármestertől. Mint a szoljon.hu podcastban elmondta, a Tisza Szállóval kapcsolatban is lépni kell, mert az egykori ékkő mára a város pusztuló szégyenfoltja lett, ám mivel magántulajdonban van, az önkormányzat keveset tehet. A városvezető egy bírósági ítélet részleteibe is beavatta hallgatókat. A polgármesterrel Mészáros Géza újságíró beszélgetett.

– Komoly év elé nézünk, leginkább a költségvetési problémák miatt. 2,3 milliárd forintos hiánnyal, illetve problémával bír a város, ezt ki kell gazdálkodnunk – mondta Szalay Ferenc polgármester. Hozzátette, jelentősen nőtt az adóbevétel és támogatást is kapott a város.

Folynak a város nagy horderejű fejlesztései is, mint Orbán Viktor miniszterelnök korábban kijelentette, a nehézségek ellenére minden elkezdett beruházásnak folytatódnia kell, nem marathatnak torzók az országban. Szolnokon két ilyen projekt van. – Az egyik a Vár projekt a Művésztelepnél, ennek még forrást kell kapnia. Illetve a Tisza-ligeti fürdő kapcsán is szükségünk van támogatásra, további forrásra.

Folyik a volt CBA épületében a felújítás, itt hamarosan Aldi nyílik.

A városvezető elmondta, a Tisza Szálló kapcsán jogos a város felháborodása, ő is látja a problémát, Szolnok ékköve mára szégyenfolt lett. Ám mivel magántulajdonban van, nem könnyű a helyzet.

Szalay Ferenc podcastunkban beszélt a citromsavgyár várható indulásáról és egy bírósági döntésről is.

