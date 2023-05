Helyszíni sajtótájékoztatóján dr. Gecse Annabella néprajzkutató elmondta, a kiállított bútorokat, okleveleket és a grafikák elkészítéséhez szükséges eszközöket egy százegy éves, szolnoki születésű hölgy, dr. K. Kovács Péterné Hajdu Anna ajánlotta fel a múzeumnak.

Nem túlzás azt állítani, hogy ő egy „szolnoki géniusz”. Tárgyai révén sokrétű munkásságának főbb mozzanatai köszönnek vissza. „Anikó néni” nagyban kötődött a művésztelephez, Chiovini Ferenctől tanult akvarellezni

– részletezte az adományozó életének korai éveit a szakember.

Dr. Gecse Annabella kiemelte, Hajdu Anna páratlan művészeti adottságokkal felvértezve kezdte tanulmányait az Iparművészeti Főiskolán, ahol textilszakon végzett. Ezt követően adta volna magát a divattervezői pálya, ám a második világháború közbeszólt. Az élet végül mégis úgy hozta, hogy az elkövetkezendőkben sem kellett eltávolodnia az alkotás örömétől: jelmeztervezéssel és divattal egyaránt foglalkozott.

A családi albumokban a harmincas évek fotói is visszaköszönnek

Fotó: Hartai Gergely

– Először Márk Tivadar jelmeztervezőnél próbálhatta ki magát az Operaház jelmeztárában. Ezt követően egy budapesti divatszalonban tevékenykedett, majd úgy fordult az élete, hogy más megélhetést kellett keresnie a fővárosban. Grafikusként kezdett dolgozni. Az első hivatalos munkahelye ebben a minőségben az Állami Hirdető volt, ahol reklámgrafikákat készített, a mozifilmek elején látható reklámoknak ő volt az egyik tervezője. Amikor Anna brit hercegnő Magyarországon járt, vele terveztették meg a fogadására szánt környezetet. Ekkor kezdett el érdeklődni a huszáregyenruhák tervezése iránt – taglalta a néprajzkutató.

– Olyannyira sajátjává vált grafikai munkája, hogy túl a századik életévén is pontosan meg tudja mondani, milyen méretűek voltak akkoriban a tablók, és mekkorák voltak a nagybetűk – tette hozzá.

Dr. Gecse Annabella arról is szót ejtett, hogy immár olyan bőrök és tusok gyarapítják kollekciójukat, amelyek felhasználásával számos egyedi oklevél, illetve díszoklevél készült el. A sajtótájékoztató keretében egy szív alakú emlékkönyvet is bemutattak. A benne lévő írások, aláírások és versikék az 1930-as évek Szolnokját mutatják be az olvasóknak.

– Az idős hölgy sohasem feledkezett el róla, hogy szolnoki, még annak ellenére sem, hogy 1942 óta Budapesten él – fogalmazott az intézmény munkatársa.

A rendezvény végén dr. Horváth László múzeumigazgató köszönte meg a különleges felajánlást.

– Ezek a bútorok és dokumentumok akár más múzeum gyűjteményébe is kerülhettek volna. Az adományozó mégis úgy döntött, hogy nekünk adja tárgyi anyagát, amiért hálával tartozunk neki – összegezte gondolatait az igazgató.