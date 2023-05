Európa-szerte minden évben május 9-én, a történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulóján ünnepeljük az Európa Napot. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban olyan új politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. Ezt a nyilatkozatot tekintjük az Európai Unió kialakulásához vezető út első lépésének.

A szolnoki Verseghy Ferenc könyvtárban működő Európe Direct információs iroda minden évben a jeles dátum előtti szombatra szervezi meg a Kossuth térre az Európa Napot.

Ahogy idén is, ilyenkor az Európai Uniót bemutató tájékoztatók mellett bemutatkozhatnak az uniós témákhoz kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek is, az ifjabbakat pedig ezúttal is kézműveskedés, népi fajátékok, élő társasjáték, valamint ugrálóvár is várta. A diákoknak a rendezvényhez kötődően rajzpályázatot hirdetnek, melynek ilyenkor tartják az eredményhirdetését és díjátadóját.

Idén Svédország tölti be sz EU soros elnökségét, ezt szem előtt tartva az idei pályázat témájának is Svédországot jelölték meg a szervezők, valamint a délutáni viking-bemutató is a svéd hagyományokat idézte meg, és a svéd együttesre emlékeztek az ABBA emlékkoncerttel is.

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is mindig csatlakozik e rendezvényhez, standdal jelennek meg, ahogy idén is. A könyvtárban a lengyel dr. Biernacki Karol könyvét mutatták br, és Wieloczh-Varga Krystyna lengyel festőművész képeiből nyílt tárlat, de a wola medrzechowskai lengyel fúvószenekar is bemutatkozott a téren.