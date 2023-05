Igazi apa-fia program is lehet, de természetesen a lányokat, hölgyeket is szeretettel várják a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtárba, ahol szombaton délelőtt tíz órától terepasztalokat, maketteket lehet megtekinteni. Ez a program azonban több lesz, mint egy „kiállítás”, ott ugyanis stratégiai játékokat is ki lehet majd próbálni.

– Három dimenzióban nyomtatott figurák is érkeznek majd. Hagyományos társasjátékokkal is készülünk. És lesz egy teljesen saját építésű fantasy Ork kocsma is, ami igazi pörgős, vicces, játék, könnyű szabályokkal. Akár 8-10 fő is játszhatja egyszerre. Hozzátok a barátokat, tesókat is – hívják fel a figyelmet a programra a közösségi tér munkatársai.

A különleges esemény szombaton délelőtt tíztől délután négy óráig várja az érdeklődőket.