Iskola gyanánt már rég nem használták a szóban forgó épületet, a települési konyha viszont tavalyelőtt ősszel költözött ki belőle. Innentől kezdődhettek meg apránként az átépítés munkálatai. A régi tantermek falát például el kellett távolítani, hogy a mentéseknél használatos járművek, tűzoltóautók tárolására alkalmas állásokat alakítsanak ki. Ezt sikerült is azóta kivitelezni, bár a nagyobbik, tizennyolc tonnás tűzoltóautó oda nem fér be, így az épület melletti részen szándékoznak kialakítani számára egy fedett részt, a meglévő épület falához illesztve a tetőszerkezetet.

Turi László, az Életjel Mentőcsoport elnök-parancsnoka elmondta, épp ott végeztek munkálatokat, amikor a fal tövénél egy lyukat fedeztek fel. Természetesen kíváncsiak voltak, vajon mit rejthet az a mélybe vezető rés, így a lyukat kitágították. Nem is hiába: egy régi alagútszerű jártra bukkantak. Mint kiderült, egy elágazó, körülbelül tizenöt méter hosszú, korábban szenes pincének használt föld alatti építmény rejtőzik a leendő laktanya alatt melynek a falai ódon téglákkal vannak kirakva.

Létrán lemászva mi is megtekintettük a sajátos járatot.

Mint annak idején hírportálunk is megírta, a parókia alól indulva húzódik egy pincerendszer a falu alatt, mely a régi időkben igen hosszú lehetett. A most előkerült járat, ezt sejteti a falak hasonlósága is, feltehetően ugyanannak az alagútrendszernek a része.

A lejáratnál még minden bizonnyal folytatódik tovább a pince, de szerintem a teteje a többi részen már le lett bontva, csak az oldalak vannak meg, fel is töltötték. Nagy munka lenne kiásni

– jegyezte meg Turi László.

A pince meglévő része azonban az épület alatt található. Ennek jelére már korábban rábukkantak: a kocsiállások bejárata felől egy aknatetőt felemelve szintén találtak egy mélybe vezető járatot.

Turi László mutatja a felfedezett pince lejáratát

Fotó: Nagy Balázs

Az épület alatti pince azonban plusz munkát adott az csapatnak: mivel pont ott halad el, ahol a tizenegy tonnás tűzoltóautónak alakították ki az állást, ajánlatos volt a padlózatot megerősíteni. Most körülbelül ötven centiméter vastag beton biztosítja a stabilitást.

Ha már rábukkantak erre az alagútra, próbálják ezt is hasznosítani.

Még rengeteg földet ki kell termelni, de légzőkészülékes gyakorlatokhoz utána jól lehetne használni a pincét

– vetette fel László. – Az épület alatt valószínűleg nem folytatódik tovább az alagút, zártnak tűnik, a vége le van falazva.