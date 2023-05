– Fontosnak tartjuk, hogy ilyenkor felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a tanév vége közeledtével több fiatal szorong, így a segítő szakmákban dolgozó kollégákat is megkérjük, hogy beszélgessenek a gyermekekkel erről. A legfontosabb üzenete ennek a napnak az, hogy fontos kialakítani a gyerekekkel a megfelelő bizalmi viszonyt, és természetesen fontos vigyázni rájuk! – tette hozzá az alezredes, aki kiemelte azt is, hogy nagy segítségükre volt több szolnoki általános iskola is, a diákok kék virágokat hajtogattak, melyekkel a járókelők figyelmét hívták fel a világnapra.

Kiss Róza, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kirendeltségének igazgatója arról számolt be, hogy összesen 240 fiatalkorúról gondoskodnak a gyermekvédelmi központjukban.

– Négy településen és huszonhárom lakásotthonban vagyunk jelen – fejtette ki a sajtótájékoztatón Kiss Róza.

– A legfontosabb feladatunk, hogy a ránk bízott gyermekeket a legnagyobb biztonságban tudjuk ellátni. Nagyon sokrétű a feladatunk, hiszen azok a gyermekek, akik bekerülnek a rendszerbe, több támogatást igényelnek. Ennek érdekében igyekszünk továbbképezni kollégáinkat, hogy minél stabilabbak legyenek szakmailag. A rendőr-főkapitánysággal pedig példaértékű az együttműködésünk. Létrehoztunk egy eseménynaptárat, minden hónapban biztosítunk a ránk bízott gyermekek számára olyan programokat, melyek az ő biztonságukat segítik. Intézményi szinten dolgozunk egy „Csellengők” elnevezésű munkacsoporttal, mely azt a célt szolgálja, hogy a szökésben lévő gyermekekkel olyan szakemberek foglalkozzanak, akik tudásukkal és rálátásukkal segíteni tudnak rajtuk – tette hozzá a szakember.