– Egy itt lakó fedezte fel a csontokat a kerti csap szerelése közben – árulta el Nagy Fanni, a múzeum régésze. – A lakó már korábban is talált egy koponyacsontot. Akkor a rendőrségnek szólt, de egyértelmű volt, hogy a csont nem korabeli, hanem sokkal régebbi. Így értesítették a múzeumot, ki is mentünk feltárást végezni. Akkor egy zsugorított, tehát magzati pózban elhelyezett ember csontváza került elő, a kezei előtt egy kis korsóval. A temetésnél ebbe valószínűleg ételt vagy italt tettek, amire a halottnak a túlvilágon lehet szüksége.

A csontváz csuklóján bronz karperecet találtak

Fotó: / Forrás: Beküldött fotó

– A szombaton feltárt második csontváz is hasonló pózban feküdt, a csuklóján találtunk egy bronzból készült karperecet is. A temetkezési póz és most a karperec is arról árulkodott, hogy mindkét embert a késő bronzkorban temették el. Ezen a helyen minden bizonnyal egy temető húzódott.

Mint megtudtuk, lényegében mindkét esetben teljes csontvázra bukkantak. A másodiknak ugyan hiányzott a lábfeje, ez viszont modern bolygatás következménye, valószínűleg akkor szedhették ki, amikor a kerti csapot telepítették. A leletnél a koponyacsontból hiányzott egy kis darab, ez valószínűleg akkor veszhetett el, mikor hajdanán valószínűleg sírrablók bolygatták meg a területet. A fej környékén szoktak ugyanis értékes tárgyak is rejtőzni, akár aranykarikák is. Valószínűleg ilyesmit kereshettek az egykori kincsvadászok.

Nagy Fanni azt is elmondta lapunknak, Rákóczifalván többfelé találtak már korábban csontvázakat, egykor, 3400-3500 évvel ezelőtt itt élt egy olyan népcsoport, melyet a régészek rákóczifalvai csoportként emlegetnek.

A településen sok a magaspart, dombos rész – például a kastélydomb -,ami alatt komoly lelőhelyek húzódhatnak. Jelenleg ugyan a településen nem végeznek kutatásokat, de lenne itt mit feltárnia a régészeknek.