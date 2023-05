Vasárnap:

Tószegen reggel 7 órára várja a családokat gyermeknapi horgászversenyre a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület. A sorsolás 7.30-kor lesz, a verseny 8 órakor indul. A megmérettetésre három kategóriában nevezhettek előzetesen a gyerekek. A verseny és az eredményhirdetés után arcfestéssel, ebéddel, ügyességi vetélkedőkkel és sárkányhajózással folytatódnak a programok.

Tiszavárkonyban Tündérfesztivállal kedveskedik a gyermekeknek a Tisza Placc Kézműves Piac a Tisza-parton, ahol a programok reggel 9 órától 14 óráig zajlanak. A megszokott, magas színvonalú kézműves vásár mellett 9.30-tól kifejezetten a kicsiket várja a Boglárka Egyesület népi játszótere. Emellett méhecskés kaptárbemutató, zene, tánc, arcfestés és kézműves sátor vár a gyerekekre, az eseményen erősen ajánlott a tündérszárny, a manósapka vagy virágos fejpánt viselése.

Martfűn ezen a napon kezdődik a június 2-ig tartó Komédiás Fesztivál a művelődési házban. A vasárnapi programok 11 órakor kezdődnek, a Pesti Művész Színház Süsü a sárkány című előadásával. 15 órától szilvásgombóc-kóstolással egybekötve az Indul a bakterház című magyar filmet vetítik. 18 órától a Szent Tamás templomban orgona és kóruskoncerttel zárul a nap Bednarik Anasztázia orgonaművésszel és a Marfűi Városi Nőikarral.

Abádszalókon 10 órakor kezdődik a városi gyereknap, a strand területén. A kicsiket ezen a napon népi játékokkal, ugrálóvárral, gyermek horgászversennyel, arcfestéssel, csillámtetoválással, tollaslabdázással, óriásbuborékkal, ügyességi játékokkal, rendőr és tűzoltóautó-bemutatókkal is várják. Míg a kisebbeknek pattogatott kukoricával, a nagyobb gyerekeknek bográcsgulyással kedveskednek a szervezők. A programok 15 óráig tartanak.

Tiszafüreden szintén 10 órakor a mazsorettek napvidítójával indul a gyermeknap. A városligetben tartott rendezvényen 10 órától a Lóci Színpad Zenés állatvilág című előadását nézhetik meg a résztvevők, majd táncbemutató kezdődik, 16 órától pedig Bíró Eszter ad koncertet. Mindeközben ugrálóvárak, labirintusrendszer, népi játszóház, állatsimogató, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás vár a kicsikre, emellett "életmentők" tartanak bemutatót.

Berekfürdőn 11 órakor a Fülemüle zenekar koncertjével kezdődnek a gyereknapi programok a Móricz Zsigmond utcai játszótéren, ahol déltől táncház, majd táncbemutató kezdődik. Mindemellett népi játszóházzal, óriáscsúszdával, Töf-Töfi traktorozással és egyéb, színes programmal várják a kicsiket.

Túrkevén 13 órától kezdődik a gyermeknap a Ligetben, ahol egyebek mellett kézműves programok, különböző gyermekfoglalkozások, sakkozási lehetőség, palacsintasütés, ugrálóvár, rendőr és tűzoltóautó, emellett 13.30-tól színpadi műsorok is várják majd a kicsiket.

Szolnokon a Tiszaligeti Turisztikai és Szabadidőközpontba várják a csemetéket gyermeknap alkalmából. A délelőtt 10 órától kezdődő programok között kutyás és táncbemutatók is szerepelnek, emellett ismert fellépők is koncertet adnak: 13 órától Opitz Barbi, 15 órától az Animal Cannibals 17 órától pedig Nemazalány lép a színpadra.

Mindeközben a Hild téren? 10 órától "kidobolják" a 26. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál gáláján résztvevők névsorát. 10.30-tól 13. óráig nyílt értékelést tartanak az Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ színháztermében. A díjátadó 16 órától kezdődik a Szigligeti Színházban, majd 18 órától 20 óráig tartó gálaműsor zárja majd a rendezvényt.

Délelőtt 10 és délután 16 óra között kitárulnak a tűzoltóságok szertárkapui, A Nyitott kapuk országos program keretében. Vármegyénkben ezen a napon a karcagi, a kunszentmártoni, a szolnoki, a tiszafüredi, a mezőtúri, valamint a jászberényi hivatásos tűzoltóparancsnokságok is látogathatóak majd, előzetes egyeztetés után.

Hétfő:

Tiszaföldváron egész napos programsorozattal kedveskednek a gyermekeknek a városi strandfürdő területén, ahol nem csak gyermek, de pünkösdi családi napot is tartanak. Az események 10 órakor indulnak, a megnyitó után kezdődnek a színpadi műsorok, és a különböző RC járműbemutatók. 14 órakor fellép a Ramazuri Zenekar, de lesz közönségtalálkozó Nasz Dani videóssal, és 16 órakor Puding és Palacsinta is a pódiumra lép. Mindeközben egyebek mellett USA Humvee katonai jármű -és géppark, valamint Airsoft és paintball bemutató várja egész nap a résztvevőket, emellett a célbalövést és íjászatot is ki lehet próbálni, továbbá kihirdetik a 30 éves Tiszaföldvár helyszíni rajzpályázat eredményét. A belépő 14 éves kor alatt ingyenes. A strand 18 órakor zár majd.

Törökszentmiklóson Mázas – Mézes Napot tartanak a Klein – Lábassy Kultúrkúriában. A mézeskalács készítés és díszítés rejtelmeibe Andrásiné Peszeki Ágnes vezeti be az érdeklődő kicsiket és nagyokat délelőtt 10 órától.

Martfűn folytatódnak a Komédiás Fesztivál programjai a művelődési házban. 17.30-tól a Kalungu Ütőegyüttes koncertezik a teraszon, 19 órától pedig EL! Karádyáda című monodráma kezdődik Fullajtár Andrea színművész előadásában.