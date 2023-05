Azért hozták létre évekkel ezelőtt a Szolnok környéki településen a tározót, hogy befogadja a tél végi belvizet, a szélsőségesen sok csapadékot, illetve az öntözésekből származó csurgalékvizet. Ezek a vizek azelőtt elfolytak a Tiszába. Az évszázad aszálya felülírta a rekreációs és szabadidős terveket, a felhalmozott víz egy darabig kitartott, majd elpárolgott, az év elejére ki is száradt. Azóta sem telt meg, mert a hosszú szárazság után idén nem alakult ki belvíz, melyet a tározóban vissza lehetett volna tartani.

– A belvíztározó működésének a lényegéhez tartozik, hogy nem mindig van tele vízzel – magyarázta Kerpely Klára, a WWF Magyarország munkatársa, – az a funkciója, hogy vízbőség idején helyet biztosítson a fölös víznek, helyben tartsa, beszivárogtassa, ezzel az aszály érkezését késleltesse. Kiemelte, ökológiai szempontból az ilyen típusú élőhelyek is fontosak.

– Arra számítunk, hogy hosszú távon egyensúly alakul ki, olyan növényzet erősödik meg, ami kedveli a vizet, de jól viseli az időszakos kiszáradást. A nádas a madaraknak biztosítana fészkelő helyet, de a kétéltűek számára is szaporodóhely lehetne. Türelem kell ahhoz, hogy a természet visszahódítsa ezt a területet, ami már így is Rákócziújfalu értékes színfoltja – fogalmazott.

A tervek között mégis szerepel, hogy legalább a tavaszi és nyári hónapokban vizet kormányozzanak a tározóba.

– Vannak már ötleteink, hogy megoldjuk, hogy állandóan legyen benne víz, de ehhez forrásokra lesz szükség – mondta Varga József, Rákócziújfalu polgármestere. A tapasztalatok szerint így is sokan járnak a kerti kiülőkhöz beszélgetni, sétálni, de más környezet lenne, ha a tározóban lenne víz.

– Felvettük a vízüggyel a kapcsolatot, keressük a lehetőségeket. Minden következő lépés kulcsa az lenne, hogy vízjogi engedélyt igényeljünk – hangsúlyozta.

Nemcsak a kikapcsolódás miatt lenne ez fontos, hanem a vadállományra is pozitív hatással bírna. Csapadékos idő esetén nemcsak a tóból, hanem a több kilométer hosszú csatornából is tudnának inni az állatok, de jó lenne a fecskéknek a fészekhez építőanyaghoz, sarazáshoz is a nedvesebb közeg.