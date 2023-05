– Nagyon fontos ez a mai nap a számunkra – mutatott rá a településvezető. – Egy olyan új fejlesztést tudunk átadni, amely a szabadidősportot, a mozgást, az egészséges életmódot hivatott szolgálni. Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik részt vettek ennek a pályának az elkészítésében.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a verseny már az átadás előtt elkezdődött.

– Minden szülő tudja, hogy kiélezett verseny folyik az okos telefon, a számítógép, a szabadidő és a sport között. Mi azt szeretnénk, ha a szabadtéren, vagy akár a sportcsarnokban lévő sport kicsit előnyre tenne szert, hiszen régen azt mondták, hogy a gyerekeket a lakásba hazacsalni volt nehéz az utcáról, az udvarról, a fociból, most pedig kiküldeni nehéz őket. Bízom benne, hogy azok a fejlesztések, amelyek Karcagon most folyamatban vannak és már megvalósultak – a sportpálya, a pumpapálya, a játszótér és ez a kerékpáros pálya – mindenképpen a fiatalok sikerét, győzelmét jelentik – zárat szavait a képviselő, majd gyermekeivel maga is benevezett a pályaavató kerékpáros versenyre.