Első és második világháborús kiállítás nyílt a minap a ceglédi Airsoft Bázis Szabadság téri helyszínén – jelentette be közösségi oldalán a polgármesteri hivatal. Mint írják, a tárlatot Szilágyi Sándor nyugállományú alezredes nyitotta meg és osztott meg néhány érdekességet a kiállított felszerelésekről. Az eseményen szó volt annak a szakmai együttműködésnek a fontosságáról is, amely a Ceglédi Szakképzési Centrumhoz tartozó két intézmény, a Nagykátai Ipari Szakképző Iskola, valamint a Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola és a kiállítást rendező ceglédi airsoft bázis között jött létre. Ezekben az intézményekben ugyanis néhány éve rendészeti képzés is elérhető.

A városháza arról is hírt adott, hogy a tárlat megnyitóján a digitális és robottechnika rohamos fejlődésére is rámutattak. A kiállítás megtekintése után – a padlástól a pincéig szlogen mentén – a jelenlevők megtekinthették a pincerendszerben kialakított, közel 400 négyzetméteres airsoft bázist is.