Budapest XIV. kerületében, Zuglóban ma is áll, él és virul a pont fél évszázaddal ezelőtt létesített, mintegy 12.000 négyzetméteres „Szolnok park”. Szolnokon pedig a zuglóiak két évvel későbbi viszontajándéka, köszönete, az 1975-ben, a város fennállásának 900. évfordulójára emeltetett „Gyerekek” című szobor őrzi napjainkban is a két fél barátságát.

Az ötven évvel ezelőtt történteket a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár két levéltárosa, Szabóné Maslowski Madlen és Mucsi László levéltárosok dolgozták fel és osztották meg hírportálunkkal is.

A párt- és államvezetés 1970-es évek elején úgy gondolkozott, hogy Budapest 1873-as évi születésének centenáriuma jó alkalom arra, hogy a vidék megköszönhesse a fővárosnak, hogy a második világháború utáni kollektivizálási időben Budapest elkötelezett falujárói, agitátorai nagyban segítették a tsz-szervezést, valamint az iparosítási folyamatok felgyorsítását.

Miután Zugló és Szolnok megye pártvezetése az ötvenes évektől szoros elvtársi kapcsolatot ápolt egymással, adta magát, hogy a két fél ezúttal is együttműködjön. Az előkészületi munkák már 1972-ben megkezdődtek…

Egy évvel később számos közös szervezésű esemény vette kezdetét Zuglóban és Szolnok megye székhelyén is. Elsősorban kulturális, tudományos és gazdasági jellegű rendezvények, programok, kiállítások, művészeti bemutatók igazolták itt is, ott is a két fél megbonthatatlan barátságát.

Az 1973 áprilisi ünnepélyes átadás után a gyerekek azonnal birtokba vették a Szolnok park játszótereit

Forrás: JNKSZVM Levéltár

De például a Bosnyák téri piacon az évben a Szolnok megyei tsz-ek, nagyüzemek termékeit árulták. A szolnoki mozik Budapestről szóló filmeket vetítettek, a szociális brigádok pedig szellemi vetélkedőket rendeztek, „Ki tud többet Zuglóról?” címmel.

Az együttműködés leglátványosabb, legmaradandóbb eleme azonban a zuglói Szolnok park lett, melyet a város törökőri részében, a Szugló utca melletti Újvidék téren alakítottak ki.

A két részre osztódó, összesen mintegy 12.000 négyzetméternyi közösségi tér több sportpályát, játszóteret, pihenőövezetet foglal magában, illetve szakemberek több ezer facsemetét, cserjét és díszbokrot, virágágyásokat telepítettek a területen.

A munkálatokban négy tanácsi szerv, három intézmény, továbbá 18 megyei vállalat és hét kisipari, illetve szövetkezet vett részt, heti váltásban, öt-hét fős brigádokban, önkéntes felajánlásokból. A növényeket például a tiszakürti arborétumból szállították Zuglóba.

A Szolnok Megyei Néplap egykori számában örömmel számoltak be a zuglói Szolnok park felavatásáról

Forrás: Új Néplap archív

Az ünnepélyes avatásra 1973. április 29-én 11 órakor került sor, melyen a parkot hivatalosan Soós István, a Szolnok Megyei Tanács általános elnökhelyettese adta át Szávó Bélának, a főváros XIV. Kerületi Tanács elnökének. Nem sokkal később a Szolnoki Művésztelep két szobrászának, Simon Ferencnek és Szabó Lászlónak a szobrait is felállították a zuglói Szolnok parkban.

Simon „Kunfej” és Szabó „Rackajuh” című alkotásainak azonban ma már csak a talapzatai árulkodnak az egykori ajándékok díszítőelemeiről.

Két évvel később, 1975-ben a zuglóiak két viszontajándékkal is kedveskedtek a Szolnok megyeieknek. A „Pro Urbe Szolnoktól 1873–1973” vésettel ellátott méretes emlékkövet a Szolnok parkban állították fel. A Nagy Sándor szobrászművész kőből készült „Gyerekek” című alkotását a Vosztok úton (a mai Tallinn városrészben, a Kaposvári Gyula-hídnak a dr. Sebestény Gyula úti hídfőjénél, a Spar üzlet melletti parkban) állították fel az akkor a fennállásának 900. évfordulóját ünneplő Szolnok előtt tisztelegve.

A főváros XIV. Kerületi Tanácsa „Pro Urbe Szolnoktól” emlékkövet állíttatott fel a zuglói parkban

Forrás: JNKSZVM Levéltár

A zuglói Szolnok park a környéken élőknek ma is közkedvelt és kedves pihenőhelye, az ötven éve ültetett fák és cserjék alaposan megnőttek, viszont a főváros XIV. kerületének és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének manapság kevés kapcsolata van egymással.