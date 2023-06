– Apaként mindig segített, azt mutatta meg nekem, ha kitűzök egy célt hogyan lehet elérni. Az volt a jelmondata: fel a fej, a tekintet előre! – emlékezett vissza Judit az édesapjára, aki a Közép-Tiszai Állami Gazdaság főkönyvelője volt. – Onnan indult a fociszeretet, a Közép-tiszai MEDOSZ SK-ban focizott. Ha vidékre utaztak játszani, a családtagok kocsival a csapat után mentek. Amikor vége lett a meccsnek, ha győztek örömükben, ha vesztettek azért, de mindig volt valahol hazafelé csapatvacsora. Ha itthon játszottak az volt a szokás – amit szerencsére a fiatalok átvettek tőle –, hogy bográcsolnak, meccs után közösen leülnek vacsorázni.

Tulajdonképpen így is tovább él apukám a csapatban – érzékenyült el Judit, aki rengeteg gyerekkori élményt felidézett, a nyaralásokat, amikor a csapat Romániába, Bulgáriába ment, a nőtlenek busszal, a nősek családostul, kocsival vonultak. Később a Balatonnál sátraztak is.

Sokkal több volt ez, mint csak maga a foci. Ezt a mentalitást Koszta Kálmánék tovább viszik, ők is arra törekednek, hogy egy nagy család legyen a csapat. Az emléktornán jó volt látni, ahogy jöttek az idősebbek, a fiatalok, üdvözölték egymást, s együtt nosztalgiáztunk édesapámról, aki nagyon kemény, határozott volt, ugyanakkor rettenetes jó humorú közösségi ember. Ha probléma volt valakivel, megbeszélték, utána tiszta lappal folytatódott a munka, nem tudott haragudni senkire

– árulta el Judit, akinek édesapja, Sipos Gyula 1933. július 3-án született Szolnokon, kenderesi kisbirtokos családban. Kedvelte a történelmet, a francia és a latin nyelvet, de a foci volt a mindene.

Már 13 évesen futballozni kezdett a MEDOSZ SK-ban, 16 évesen pedig már a felnőtt csapatban játszott. Játéktechnikája miatt a Nyúl becenevet kapta. Összesen 270 mérkőzésen – ebből 170 bajnoki – rúgta a labdát. Minden poszton kipróbálta magát, a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartását, az ellenfél tiszteletét és a bírói döntések elfogadását. Végül 29 évesen sérülés miatt befejezte az aktív labdarúgást, 55 évig volt a MEDOSZ SK elnöke. Számtalan megyei országos sport elismerést vett át, boldog volt, amikor 2022-ben megünnepelték az egyesület 100. évfordulóját. Szerette volna befejezni a MEDOSZ történetét, ám egy váratlan betegség miatt kórházba került és február 1-én elhunyt – tudtuk meg lányától.

– Sipos Gyula bácsira emlékezve szerveztük meg a tornát – mondta Koszta Kálmán egyesületi elnök, akit telefonon értünk utol. – Én is játszottam a vezetése alatt a serdülő és az ifjúsági csapatban, megkövetelt dolgokat, de rendkívül kompromisszumkész, megértető volt, bármit meg lehetett vele beszélni. Jó emlékeim vannak abból az időszakból. Most a tornára a kenderesi, bánhalmai csapatok mellett Kunhegyesről, Kisújszállásról is jöttek játékosok, de a régi öregek közül többen is részt vettek az eseményen és NB II-ben játszó játékosok is szívesen fociztak a tornán, hiszen kenderesi színekben kezdtek. Jelenleg hét korosztályban vagyunk érdekeltek, 100-110 játékossal, szeretnénk jó eredményt elérni a bajnokságban – fejtette ki az elnök.