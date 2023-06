Nyílt vizen lehetőleg senki ne aludjon el a gumimatracon, mert az is egy veszélyforrás. Ne ugorjanak be olyan vízbe, melynek nem ismerik a mélységét, illetve nem látnak le az aljára, mert olyan kövek és uszadékok lehetnek benne, melyek komoly, akár gerincsérülést is okozhatnak. Fürdőzésre a strandot, kijelölt fürdőhelyeket, fürdővizeket ajánljuk, hiszen ott van a megfelelő személyzet, a vízimentők, akik azonnal tudnak segíteni