A napokban egy part menti sárba merült szürkemarháról kaptak hírt a tiszajenői polgárőrök. A kisborjú inni szeretett volna, de a Tisza-parton az iszapos sár fogságába esett.

– A folyó úgynevezett itató részénél a kis állat úgy belesüllyedt az iszapos sárba, hogy csak a feje látszott ki – számolt be róla Lólé Zsolt a polgárőr egyesület elnöke. – Vittem ki ötven méternyi kötelet, szerencsére az nálam is akad, de így a lábára sem tudtuk rákötni, csak a szarvára. A borjú persze mozdulni sem tudott. Körülbelül százötven-százhatvan kilót nyomhatott, így kocsival húztuk ki, persze nagyon óvatosan. A parton lábra állítottuk. Szerencsére a kisborjúnak nem esett semmi különösebb baja. A gond az, hogy erre a partszakaszra hordanak le itatni marhákat, bivalyokat, összetiporják a saras partot, és ez a rész már nagyon el van iszaposodva – magyarázta Lólé Zsolt.

De nem ez volt az első ilyen eset, hogy szürkemarha esett a sár fogságába. Pár nappal korábban egy nagyobb állat járt pórul ott, ahol a folyóba a Kőrös-ér beletorkollik. A szerencsétlen állat ráadásul napokat töltött a folyóban ragadva, mire kiszabadították.

– Épp a trianoni megemlékezésre indultunk volna, mikor egy magánszemély értesített, hogy az állat már két napja ott van a Tiszában. Az ünnepségre így végül nem jutottunk el, helyette menteni mentünk, hiszen az állatvédelem is fontos számunkra – idézte fel a történteket Lólé Zsolt. A körülbelül 4,5 – 5,5 mázsa körüli szürkemarha is inni ment le a folyóhoz a meredek parton. Mint kiderült, kiszabadításával próbálkoztak már a tiszakécskei tűzoltók is, először őket értesítették, de mivel olyan helyről van szó, ami járművel megközelíthetetlen, a néhány tűzoltó nem tudta megoldani a helyzetet, a tulajdonos még kevésbé. Ekkor riasztotta őket egy helyi civil, tudván, hogy a jenei polgárőrök, ahol csak tudnak, segítenek. Indultak is rögtön segíteni, összejött vagy tíz polgárőr, de magánszemélyek is csatlakoztak a csapathoz. Szükség is volt a segítségre, hiszen gépi erőt nem vehettek igénybe, a part meredek, jó tízméteres a szintkülönbség.

A bajba jutott állat

Forrás: Beküldött fotó

– Kötelet kötve az állatra emberi erővel, közel három órás munkával nagy nehezen sikerült kivonszolni a partra. Nagyon kimerült volt, le is volt soványodva. Kikötöttük, szedtünk füvet neki, ette is, ahogy eléje tettük, látszott, hogy éhes. Előzőleg már a vízben is etették. A gazdája végül következő nap vízi járművel szállította el.

Zsoltot persze izgatta, hogy mi lett végül a mentett szürkemarha sorsa. A gazdájától megtudta, szerencsésen túlélte az esetet. Megvizsgálta persze állatorvos is, és kiderült, hogy szinte csodával határos módon, nagyobb baj nélkül vészelte át a szerencsétlen esetet.

– A környéken sok állatot legeltetnek, amennyire lehet, nyilván figyelnek rájuk, éjszakára pedig karámba hajtják – jegyezte meg a polgárőrök vezetője. – Ennek ellenére előfordulnak balesetek. Bennünket pedig mindig lehet riasztani, és nálunk igazán nagyszerű, segítőkész polgárőrök szolgálnak.