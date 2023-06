Az ünnepélyes pedagógusnapi eseményen megjelentek a város és a vármegye elöljárói, köztük Szalay Ferenc polgármester, Györfi Mihály alpolgármester és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, továbbá számos intézmény és hivatal képviselői, valamint a Szolnoki Tankerületi Központ, a Szolnoki Szakképzési Centrum, a Szolnok Városi Óvodák, illetve a város nem állami fenntartású köznevelési intézményeinek munkatársai.

A köszöntőbeszédekben elhangzott: „A mai napon a pedagógusaink oktató-nevelő munkája előtt hajtunk fejet. Azok előtt tisztelgünk, akik a legszebb hivatást gyakorolják, gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak. Ők azok, akik a tudás átadásán túl figyelemmel kísérik a gyermekeink testi-lelki fejlődését és megismertetik a fiatal nemzedékkel az évszázados magyar hagyományainkat, értékeinket is. A pedagógusok mindig fiatalok maradnak, hiszen fiatalok között érdeklődő, csillogó „szempárok tükörtermében élnek”. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, vagy akár egy mosoly, egy ölelés, őszinte érdeklődés akár a gyermek egész életére szóló hatást gyakorolhat. Önök nélkülözhetetlen feladataikat töretlen kitartással és elhivatottsággal végezték és végzik a mai napig is. A pedagógus életforma nem csak egy foglalkozás, hanem egy életre szóló elköteleződés a jövő nemzedékének oktatása és nevelése iránt. Köszöntjük azokat, akik minden nap részesei a csodának, segítik tanítványaikat a tudás rejtelmes útjain, és ismereteiket maguk is folyamatosan megújítják”.